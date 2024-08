Radu Drăgușin i-a impresionat pe englezi în amicalul cu Bayern Munchen. Nota primită

Revenit de câteva zile sub comanda lui Ange Postecoglou, după o vacanță prelungită provocată de participarea la EURO 2024 cu România, Radu Drăgușin a fost titularizat în centrul defensivei lui Tottenham la meciul cu Bayern Munchen, avându-l alături pe Ben Davies.

Bayern Munchen, cu Gnabry, Muller, Kimmich sau Neuer pentru titulari, dar fără Harry Kane, a deschis scorul după doar patru minute. Tânărul croat Gabriel Vidovic (20 de ani) a înscris după o pasă greșită a portarului Vicario către fundașul Spence.

Radu Drăgușin a jucat doar în prima repriză, la pauză, când scorul era 1-0 pentru Bayern, fiind înlocuit de Ange Postecoglou. Jurnaliștii de la Football London i-au acordat fundașului român una dintre cele mai mari note după meciul de la Seul, 7.

"A fost primul meci ca titular în acest cantonament pentru Drăgușin și a arătat ce înseamnă să ai un fundaș central veritabil. A arătat pregătit. S-a alăturat lotului săptămâna trecută și a fost mai proaspăt decât ceilalți datorită acestui lucru", au scris englezii.

În a doua repriză, Bayern Munchen a făcut 2-0 după un gol al lui Leon Goretzka, în minutul 56, iar Tottenham a redus din handicap în urma reușitei lui Pedro Porro, 10 minute mai târziu.

În opinia englezilor, cei mai buni jucători ai lui Tottenham au fost mijlocașul suedez Lucas Bervall (18 ani), cumpărat de la Djurgarden, pentru 10 milioane de euro și portarul de rezervă Brandon Austin. Ambii au evoluat în repriza secundă și au fost notați cu 8.

First start of pre-season for Radu ✅ pic.twitter.com/qvkBBrm9WC