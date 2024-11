Antrenorul Fabio Pecchia a analizat partida și a oferit detalii despre evoluția echipei, inclusiv despre aportul lui Dennis Man, considerat unul dintre "stâlpii" echipei în acest sezon.



Întrebat despre decizia de a-l menține pe teren pe Dennis Man, deși n-a avut cea mai bună evoluție a sa, Pecchia a explicat: "Avem nevoie de Dennis pentru a curăța anumite faze de joc. Și-a îndeplinit sarcinile, dar căutam și un jucător care să se desprindă mai mult de marcatori, spre deosebire de Bonny. Cu toate acestea, atacul cu două vârfuri poate fi o opțiune, mai ales acum că Benek s-a întors și ne poate oferi o structură mai solidă în zonă."

Dennis Man a evoluat în 12 meciuri pentru Parma în acest sezon, reușind să marcheze trei goluri și să ofere două pase decisive.

Pecchia așteaptă mai mult de la echipă



Despre prestația generală a echipei, Pecchia a recunoscut, potrivit ParmaLive: "Nu am fost strălucitori. Am încercat să forțăm jocul, dar fără Bernabé am pierdut puțin din fluiditate. Deși am riscat pentru a obține victoria, am plătit cu scump pentru asta."



Dacă Dennis Man a primit încredere din partea antrenorului, echipa în ansamblu trebuie să găsească rapid soluții pentru a ieși din această perioadă dificilă, deoarece lucrurile s-au complicat în clasament.



În momentul de față, Parma se află pe poziția a 14-a în Serie A, cu nouă puncte, la egalitate cu Como, Cagliari și Genoa, având doar un puct avans față de echipele aflate la retrogradare: Monza, Venezia și Lecce (toate cu câte opt puncte).