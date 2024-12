Pe 23 aprilie, la un meci Ankaragucu - Beșiktaș 0-0, din semifinalele Cupei Turciei, Moruțan a suferit o ruptură a tendonului lui Ahile. Mijlocașul a fost operat, a ratat EURO 2024, iar în vară s-a transferat la Pisa.

Olimpiu Moruțan a scăpat mai ușor decât preconiza medicul



Moruțan a revenit pe teren sâmbătă, la meciul din campionatul Primavera dintre Pisa și Monopoli (5-0). Mijlocașul a marcat un gol din lovitură liberă, iar săptămâna viitoare ar trebui să apară și în lotul primei echipe, în Serie B.



Într-un interviu acordat pentru FRF TV, Moruțan a recunoscut că perioada de recuperare putea să fie și mai lungă, medicul care l-a operat anticipând inclusiv o absență de un an de pe teren.



"Aștept cu nerăbdare să treacă acest an. A fost un an foarte greu pentru mine și mă bucur că sunt la final de recuperare. Curând o să pot să joc primele minute.



Timpul de recuperare a fost mai scurt cu o lună, dar depinde cât o să joc din nou. Doctorul mi-a spus că recuperarea va dura între 9 și 10 luni, chiar un an. Gândul meu a fost atunci să mă recuperez cât mai repede, am zis că nu e posibil să stau chiar un an. Mă gândeam la 6 luni, dar nu a fost așa cum mi-am propus eu. Sper ca în acest final de an să pot juca primele minute, deci ar fi aproape 8 luni", a spus Moruțan.

Olimpiu Moruțan: "După accidentarea asta mi-am dat seama de multe lucruri"



Fostul mijlocaș de la FCSB sau Galatasaray a spus și lecție a învățat după accidentarea care l-a făcut să lipsească 8 luni de pe gazon.



"Cel mai important lucru învățat anul acesta? Sunt foarte multe. După accidentarea asta mi-am dat seama de multe lucruri. Înainte să mă accidentez eram puțin stresat, nu știu cum să vă explic, dar îmi doream să îmi cresc nivelul, să am o echipă stabilă, să fiu la o echipă mai bună.



Cumva mi-am pus o presiune pentru că îmi doream să fiu un jucător bun și să mă aprecieze lumea. Eu simțeam că pot mai mult, dar această accidentare mi-a dat niște semnale de alarmă să fiu mai liniștit, să nu mai pun atât de multă presiune pe mine și să fiu mai fericit în prima zi. Fericirea și sănătatea sunt cele mai importante", a mai spus Moruțan.