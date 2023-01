Nu îi dă nicio șansă lui Alexi Pitu la Bordeaux: "Te-ai dus ca să ai de unde să te întorci?"

Pitu a plecat deja în Franța, a efectuat vizita medicală, iar acum urmează să fie prezentat oficial. Internaționalul U21 ar putea debuta chiar în acest weekend, în meciul de campionat cu Dijon.

Basarab Panduru: "Pitu s-a dus la Bordeaux ca să aibă de unde să se întoarcă?"

Deși în campionatul României a impresionat în acest sezon, Basarab Panduru este sceptic în privința trecerii lui Pitu la Bordeaux. Fostul internațional nu vede cum ar putea face față produsul Academiei Hagi în fotbalul francez și oferă și un alt exemplu recent, Rareș Ilie, care a făcut pasul la Nice vara trecută și a jucat foarte puțin.

"Surprins de sumă, două milioane. Mi se pare că sunt bani mulţi două milioane pentru Pitu. Liga 2 sună aşa... cam că acolo îţi e locul. Dar Franţa nu ştiu dacă este locul potrivit pentru un jucător din România. In liga a doua din Franţa sunt doar jucători de doi metri, se bagă materiale, mai puţin fotbal şi nu văd cum ai putea să faci faţă.

Dar cum nu am crezut că Rares Ilie poate să facă... Ilie nu are viteza, face nişte lucruri, găseşte nişte goluri, face lucruri din tehnică, dar acolo dacă n-ai viteză... Pitu are niste calități, e foarte tânăr, a început anul ăsta să marcheze, să vedem cum se descurcă. S-a dus să aibă de unde să se întoarcă? Nu ştiu, vom vedea", a spus Basarab Panduru, la Orange Sport.

1,4 milioane de euro este cota lui Alexi Pitu conform Transfermarkt

5 goluri și 5 assist-uri a reușit în 20 de meciuri jucate în acest sezon

Ce a spus Ioan Becali despre transferul lui Alexi Pitu la Bordeaux

Ioan Becali a dezvăluit că Gică Hagi l-a vândut pe jucător, care va pleca în cursul zilei de marți spre Franța, unde urmează să semneze contractul.

„Suma de transfer se învârte în jurul a 2 milioane de euro. O cifră rezonabilă pentru Gică Hagi. Acuma depinde de el, dacă se va integra, va avansa. Va fi un avantaj atât pentru echipa lui cât şi pentru naţionala de tineret a României.

Totul depinde de picioarele lui. A durat pentru că Gică Hagi a avut meciul, a fost supărat. Până când a venit s-a făcut 1 noaptea şi am stat trei ore. Am băut un pahar de vin, ne-am dus la culcare toată lumea, la hotelul lui.

El semnează două contracte. Unul pentru liga secundă, unde este echipa acum şi altul pentru Ligue 1, pentru când va promova echipa. Sunt prime la goluri, la assist. Pentru cinci goluri şi assist-uri are 10.000 de euro primă. Pentru 10 goluri şi assist-uri are 20.000. Şi aşa mai departe

Vă dau în premieră, azi noapte Gică Hagi l-a vândut pe Alexi Pitu la Girondins Bordeaux. Nu ştia nici musca, nicio albină şi vii tu cu telefonul ăsta, să îţi dau o veste în premieră. Am tratat cu Gică toată noaptea, până la ora 04:00.

O echipă care a avut probleme financiare, care a avut o gaură de 80-90 de milioane de euro. O echipă emblematică din fotbalul francez. Sunt acum pe locul doi după Le Havre şi încearcă să reintre în Ligue 1, unde le-a fost locul întotdeauna.

Noi l-am propus pe Pitu, mai ales că e machedon de-ai mei. I-am lăsat pe ai mei să facă actele. Cei de la Bordeaux se vor întoarce în noaptea asta, jucătorul pleacă mâine (n.r. miercuri) cu Zoli (n.r. Zoltan Iasko), cu cei de la firmă, cu tatăl său. Vor sta 4-5 zile acolo până când jucătorul va semna contractul. Dar e deja bătută în cuie. Şi pentru club şi pentru jucător. Este vorba de un contract pe patru ani şi jumătate şi opţiune pe încă un an”, a declarat Giovanni Becali conform Fanatik.