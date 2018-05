NEBUNIE in China! Meciul lui Olaroiu s-a terminat 10-9! Calificare DRAMATICA in Cupa

Echipa lui Olaroiu a trecut prin mari emotii pentru calificarea in sferturile Cupei Chinei.

S-a terminat 10-9, dupa penalty-uri, pe terenul lui Quanjian. Italianul Paletta, fost la Milan, l-a speriat pe Olaroiu. A trimis mult peste poarta de la 11 metri.



Dupa 2-2 in primele 90 de minute s-a trecut direct la penalty-uri. Echipa lui Oli a condus cu 2-0 pana in ultimul minut. A fost egalata incredibil, dar jucatorii n-au acuzat socul. Si-au pastrat sangerle rece si merg in sferturile Cupei Chinei.