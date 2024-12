Exilat la echipa secundă în startul acestui sezon, Ianis Hagi a fost reprimit sub comanda lui Philippe Clement la data de 1 octombrie. Mijlocașul are acum o serie de 5 meciuri ca titular în competițiile în care are drept de joc.

Scoțienii consideră că Rangers ar trebui să accepte vânzarea lui Ianis Hagi în această iarnă



Într-o perioadă în care revirimentul lui Ianis Hagi este evident, presa din Italia a scris despre interesul celor de la Genoa pentru transferul mijlocașului român, în această iarnă. Scoțienii de la Ibrox News sunt de părere că gruparea din Glasgow ar trebui să accepte o despărțire de playmaker-ul român, chiar dacă Ianis a avut prestații bune în ultima perioadă.



"Philippe Clement trebuie să îl lase pe Ianis Hagi să plece de la Rangers. Relația dintre cei doi a fost dificilă la începutul sezonului, însă ulterior s-a ajuns la un acord în privința contractului, iar situația a devenit mai bună pentru internaționalul român.



Este evident că forma lui Hagi este unul dintre motivele principale pentru nivelul arătat de Rangers acum. Totuși, având în vedere cazurile din trecut în care clubul a ratat foarte multe șanse de a-și vinde playmaker-ul, un transfer la un club din Serie A în ianuarie ar fi ideal.



Chiar dacă fanii ar putea considera că este un mod dur de gestionare a viitorului lui Hagi, pare cea mai inteligentă mișcare pentru toate persoanele implicate în această afacere", a scris Ibrox News.



Gazzetta dello Sport a scris despre interesul celor de la Genoa pentru Ianis Hagi



La scurt timp după ce Dan Șucu a devenit acționar majoritar la Genoa, italienii de la Gazzetta dello Sport au scris că Ianis Hagi ar putea fi primul transfer al clubului din Serie A cu omul de afaceri român la conducere.



"Ianis Hagi este fiul lui Gheorghe și joacă la Rangers, însă are un trecut de un an și jumătate la Fiorentina, unde a jucat în doar două partide.



Ianis are un profil care, din punct de vedere tactic, s-ar putea plia nevoilor celor de la Genoa. Este mijlocaș ofensiv, însă în perioada sa din Italia a fost folosit ca extremă, fie dreapta, fie stânga. Sunt posturi unde Genoa apelează la improvizații acum, fapt amintit inclusiv de antrenorul Vieira", a scris Gazzetta dello Sport.

VIDEO Răzvan Burleanu: "Ianis Hagi are nevoie de o provocare fie în iarnă, fie în vară"