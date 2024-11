FCSB, decimată la Craiova! 4 jucători, OUT

La interviul de după joc, Marius Marin a fost întrebat inclusiv despre situația sa contractuală. Înțelegerea sa cu Pisa expiră în vară, iar din ianuarie este liber să negocieze cu alte formații.



"Important este că am câștigat. M-am simțit foarte bine să sărbătoresc alături de galerie. Suntem foarte fericiți. Veneam după două remize, însă partida cu Catanzaro am fi meritat să o câștigăm. Azi am arătat ca o echipă matură.



Mă simt ca acasă la Pisa, știu toate străzile din oraș. Aici am crescut ca fotbalist și ca om. Sunt recunoscător orașului, clubului și suporterilor.



Nu vă voi răspunde la întrebarea despre contract. Trebuie să discutați cu clubul. Nu ar fi corect ca eu să fiu cel care vorbește despre asta într-un interviu. Important este că echipa merge bine în această perioadă", a spus Marius Marin, după meci, potrivit Sesta Porta.



Pisa visează la promovare în acest sezon. Echipa la care sunt legitimați Marius Marin, Adrian Rus și Olimpiu Moruțan (nerefăcut după accidentare) este lider în Serie B, cu 27 de puncte în 12 etape, la două lungimi peste Sassuolo.