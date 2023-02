Presa din Israel a scris, miercuri dimineață, că Maccabi Tel Aviv (locul 2 în campionat) a ajuns la un acord cu Nice pentru împrumutul lui Rareș Ilie până la finalul sezonului, fără opțiune de cumpărare. Mijlocașul român a ajuns deja la vizita medicală și urmează să fie prezentat oficial.

Daniel Pancu: "Rareș Ilie va avea probleme la Maccabi Tel Aviv, dar nu e un pas înapoi"

Deși spune că nu este un pas înapoi pentru Rareș Ilie, având în vedere că trebuie să joace, Daniel Pancu este convins că tânărul mijlocaș român se va lovi de anumite probleme în Israel din cauza faptului că a evoluat foarte puțin în ultimele luni.

"Acum am aflat, nu știam. E un campionat mai ușor, mult mai ușor decât cel al Franței. E o echipă mare a Israelului, dar nici acolo nu cred că îi va fi ușor să se acomodeze. Are luni bune de când nu a mai jucat deloc, iar în Israel nu se întrerupe campionatul în perioada asta. Deci va avea probleme și acolo din punct de vedere al ritmului, nu mai spun de acomodarea la campionat, la echipă nouă, la alți colegi.

(n.r - E un pas în spate pentru el?) Nu! Important pentru el e să joace. Nu există pas în spate. Maccabi e o echipă de tradiție, mult mai cunoscută pe plan european decât Nice. Bine, vorbim de alt campionat, dar e o echipă de mare tradiție, nu poate să fie niciodată considerat un pas în spate.

Inclusiv eu am avut 6 luni în Italia foarte grele. E valabil pentru cam toți fotbaliștii români. După, când am plecat de la Beșiktaș, a doua oară în străinătate, m-am impus de la primul antrenament. Am urcat doi pe gard, am știut cum să pun problema și așa am plecat acolo, dar în Italia am suferit enorm. Și totuși vorbeam de o echipă din liga a doua, chiar dacă era foarte puternică", a spus Daniel Pancu, la emisiunea Ora Exactă în Sport, de la Pro Arena.

Rareș Ilie semnează cu Maccabi Tel Aviv

Deși antrenorul interimar Didier Digard spunea ieri că nu crede că vor exista alte plecări de la Nice pe finalul perioadei de mercato, realitatea ar fi alta. Rareș Ilie a ajuns în această dimineață în Isrel pentru a efectua vizita medicală și a semna cu Maccabi Tel Aviv, anunță publicația locală One.

Potrivit jurnaliștilor israelieni, Rareș Ilie va fi împrumutat la Maccabi Tel Aviv până la finalul sezonului, fără opțiune de cumpărare.

Sport5, o altă publicație din Israel, anunță: "Împrumutul lui Rareș Ilie la Maccabi Tel Aviv este rezolvat. Clubul l-a adus gratis de la Nice, iar francezii au refuzat să includă și o opțiune de cumpărare".

În tricoul lui Nice, Rareș Ilie a înfruntat-o pe Maccabi Tel Aviv de două ori în acest sezon, în play-off-ul Conference League. Mijlocașul român a jucat 65 de minute în meciul tur, din deplasare (0-1) și 77 de minute în retur (2-0 d.p).

Maccabi Tel Aviv, de 24 de ori campioană a Israelului, ultima oară în 2020, este antrenată în prezent de spaniolul Aitor Karanka, fost secund la Real Madrid în mandatul lui Jose Mourinho și ex-princiipal la Middlesbrough, Nottingham Forest, Birmingam sau Granada.

După 20 de etape din acest sezon, noua echipă a lui Rareș Ilie ocupă locul secund în campiontul din Israel, cu 44 de puncte, la cinci lungimi în spatele liderului Maccabi Haifa.