Ionut Radu a anuntat la ce echipa va juca in sezonul viitor: "Acolo o sa joc si sper sa fie un an chiar mai bun decat precedentul!"

Ionut Radu, portarul titular al nationalei U21, totodata si capitanul reprezentativei de tineret, va juca tot la Genoa in sezonul viitor.

Ionut Radu (22 de ani), capitanul Romaniei U21, a anuntat ca va imbraca tricoul formatiei Genoa si in sezonul urmator. El a fost rascumparat de Inter, dar va fi imprumutat la formatia genoveza. Radu spune ca nu stie exact cate zile libere are si ca va discuta cu oamenii de la Genoa la telefon.

Ionut Radu: "Voi continua la Genoa!"

"O sa continui la ei, la Genoa, si sper sa fie un an chiar mai bun decat ultimul!

Pentru mine nu e important cand o sa ajung un portar de top, ci sa ajung. Ma gandesc mult la pregatirea mea, iar la Genoa am un antrenor de portari foarte bun, lucru foarte important in opinia mea.

Ii multumesc domnului Prunea pentru cuvintele frumoase pe care le-a spus despre mine.

Eu am rabdare, nu ma gandesc sa ajung imediat in poarta nationalei mari. Ciprian Tatarusanu este un portar excelent, l-am intalnit cand am fost convocat la dubla cu Norvegia si Malta.

Cand eram mic, imi era lene sa alerg. Ma bucur ca am ajuns portar. La cum sunt pregatirile acum, nu cred ca as fi rezistat fizic.



Nici nu stiu cata vacanta am, trebuie sa vorbesc cu oamenii de la club", a spus Ionut Radu la Digi.