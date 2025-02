Conform informațiilor prezentate în presa italiană, Chivu a semnat un contract valabil până în vara anului 2026.

Ioan Becali: ”Dacă rămâne în Serie A își ia zborul în viața antrenorilor importanți!”

Ioan Becali, agentul lui Dennis Man și al lui Valentin Mihăilă, cei doi jucători români de la Parma, a vorbit despre numirea lui Cristi Chivu pe banca ”Cruciaților”.

Renumitul impresar este convins că fostul căpitan al echipei naționale va continua la Parma dacă va reuși să salveze echipa de la retrogradare. De altfel, Ioan Becali spune că tehnicianul de 44 de ani va deveni un antrenor important în fotbalul european dacă va avea rezultate bune pe banca Parmei.

”E o știre importantă, ținând cont că președintele Parmei mizează foarte mult pe tineret. Nu știu dacă-l interesează să rămână în Serie A. Dacă vă uitați peste clasament, Parma e cea mai tânără echipă și probabil asta a contat cel mai mult în aducerea lui Chivu. A lucrat bine cu tinerii la Inter. Parma are o medie de vârstă de 23 de ani și opt luni.

Președintele cumpără numai tineri, academia e foarte importantă pentru el. Și Chivu are șansa lui acum, depinde de lunile rămase ca să își continue contractul la Parma. Continuarea contractului depinde de menținerea în Serie A. Vorbesc des cu directorii de acolo, știu că are contract șase luni și opțiune de prelungire pentru încă un an sau doi dacă echipa rămâne în Serie A.

Nu am vorbit cu Man și Mihăilă. Cred că s-a exagerat prea mult cu Pecchia, înfrângeri după înfrângeri. Cred că și președintele s-a săturat. Au scăpat de niște meciuri importante, acum urmează Bologna și Udinese. Dacă vor câștiga două, trei meciuri importante cu celelalte echipe cu care se luptă pentru rămânerea în Serie A va fi bine. Uite unde e Genoa, dacă mai câștigă două meciuri se duce în zona Conference League.

Trebuie să existe răbdare și liniște. Ai noștri trebuie să dea mai mult, poate că venirea lui Chivu va fi un motiv în plus pentru ei. Pentru Chivu e prima experiență în Serie A, ca să rămâi trebuie să debutezi cu dreptul. Dacă rămâne în Serie A își ia zborul în viața antrenorilor importanți după un stagiu de doi ani”, a spus Ioan Becali, conform Fanatik.

Mesajul lui Cristi Chivu după ce a preluat-o pe Parma

Chivu, care se află la prima sa experiență ca antrenor al unei echipe de seniori, a semnat un contract valabil până în vara anului 2026.

Noul antrenor al Parmei a transmis deja un prim mesaj adresat suporterilor ”Cruciaților”.

”Salutare tuturor. Suporteri ai Parmei, sunt Cristian Chivu, abia aștept să vă văd pe toți. Să ne susțineți! Forza Parma”, a fost primul mesaj al lui Cristi Chivu.