Inca un roman in Serie A! A crescut la Ajax si la Arsenal, acum merge in Italia sa lupte pentru salvare

Ricardo Farcas e international U19 pentru Romania.

Tanarul Ricardo Farcas, 18 ani, a lasat Ajax pentru SPAL, echipa care i-a oferit un contract pe 4 sezoane. Farcas a fost transferat de Ajax in 2016 la academia lui Arsenal, iar acum se va lupta pentru salvarea de la retrogradare. In sezonul trecut, SPAL a terminat pe locul 17, prima sub linia de retrogradare.



In 2017, Farcas a castigat titlul de campion al Olandei cu juniorii de 17 ani ai lui Ajax.