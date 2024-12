Unicul gol al meciului a fost marcat de Vaclav Cerny. Mijlocașul din Cehia a rămas singur cu portarul în minutul 46 și a marcat pentru 1-0.

Ianis Hagi, bară și gol anulat în Rangers - Dundee



Ianis Hagi a jucat 84 de minute și a fost în două rânduri aproape de gol. Mijlocașul a nimerit transversala în prima repriză, iar în minutul 58 a avut un gol anulat pentru ofsaid.



După victoria de astăzi, Rangers a reușit să urce pe poziția secundă în clasamentul din Scoția. Echipa lui Ianis Hagi are 35 de puncte, cu 8 sub liderul Celtic, care are și un meci mai puțin disputat.