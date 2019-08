Gol SUPERB marcat de bombardierul Adi Petre!!! A reusit o dubla in Danemarca. VIDEO

Romanul a marcat ambele goluri ale lui Esbjerg si a adus un punct echipei sale.

Adrian Petre (21 de ani) a reusit primele doua goluri din acest sezon pentru Esbjerg, contra celor de la Silkeborg, in etapa a saptea din prima liga daneza, scor 2-2. Aradeanul a marcat primul gol din apropierea porti, iar a doua reusita a venit dupa o lovitura libera de la aproape 25 de metri, cu mingea trimisa aproape de vinclul portii. Atacantul roman a inceput mai tarziu pregatirea fata de restul colegilor, dupa ce a participat cu Romania U21 la Campionatul European, unde echipa noastra a ajuns pana in finala, si a prins doar 5 prezente (2 ca titular) si 2 goluri in acest inceput de sezon.

Esbjerg ocupa locul 13 in Superligaen, penultimul, cu 1 victorie, 2 egaluri, 4 infrangeri, 5 puncte si golaveraj negativ (-7, 4-11). De Petre s-au interesat in aceasta vara FCSB, CFR Cluj si doua echipe din Germania, dar danezii au cerut 3 milioane de euro in schimbul sau. In sezonul trecut, el a bifat 35 de prezente (24 ca titular) si 8 goluri in campionatul danez.