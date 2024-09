Drăgușin, titularizat în centrul defensivei alături de Micky van de Ven, a primit o pasă în propria jumătate de teren și a pierdut controlul balonului. De situație a profitat Juninho, atacantul lui Qarabag, care ar fi scăpat singur cu portarul, însă Drăgușin a comis un fault din postura de ultim apărător și a văzut direct cartonașul roșu.

Alex Drăgușin: "Radu nu a vorbit cu nimeni după meciul cu Qarabag. Eu nu cred că a greșit, a fost o intervenție necesară"

Deși a jucat aproape un meci întreg în inferioritate numerică, Tottenham a reușit să câștige clar meciul contra lui Qarabag, scor 3-0. În urma eliminării, Radu Drăgușin va fi suspendat un meci și va rata următorul duel european cu Ferencvaros.

La câteva zile după meciul cu Qarabag, Alex Drăgușin, fratele lui Radu, a participat la un podcast al fanilor lui Tottenham, Two Sides of The Pitch. Criticat de o parte a fanilor sau de unii specialiști din Anglia, stoperul lui Spurs este apărat de fratele său, care consideră că faultul a fost unul necesar pentru echipă în situația respectivă.

Alex Drăgușin a explicat și cum a trăit Radu orele de după eliminarea din meciul cu Qarabag.



"Radu nu a vorbit cu nimeni după meciul cu Qarabag. E genul de jucător foarte analitic. Nu sunt un expert în fotbal, dar am văzut de foarte multe ori situații ca aceasta la Sergio Ramos, care e un mare jucător. E genul de situație în care ori iei cartonaș roșu, ori încasezi un gol. Cred că faultul lui a fost necesar, iar jucători mai mari ar fi făcut la fel. Mă bucur că nu s-a accidentat și nu s-a accidentat nici adversarul lui.



Am vorbit cu el la o zi după meci. Era destul de supărat din cauza asta, iar el pe îl vezi rar supărat. De obicei nu prea arată emoție, niciun fel de emoție. E genul de om foarte logic, care analizează ce ar fi putut să facă. Sunt sigur că acum se antrenează și mai mult. El oricum e mereu ultimul care pleacă de la antrenament. Modelul lui a fost și încă este Cristiano Ronaldo. Are acea mentalitate. Dacă mergeți pe pagina lui de Instagram, veți vedea un singur lucru: munca bate talentul.



Unii ar spune că a greșit acolo. Eu nu cred că a greșit, ci cred că a fost o intervenție necesară. L-ați văzut ieri (n.r - la meciul cu Manchester United), mi-aș fi dorit foarte mult să marcheze, dar deja era 3-0. A jucat bine, a avut o prestație foarte bună, iar asta mă bucură", a spus Alex Drăgușin.



Radu Drăgușin: ”Am comis o greșeală!”



La o zi după meci, fundașul român și-a recunoscut greșeala și a ținut să își laude colegii pentru felul în care s-au descurcat în inferioritate numerică.



Totodată, Drăgușin a ținut să le mulțumească susținătorilor săi pentru mesajele primite în urma erorii comise în meciul cu Qarabag.



”Cu siguranță, nu este modul în care mi-aș fi dorit să încep drumul nostru european, dar echipa este cea mai importantă, iar colegii mei au făcut un meci incredibil și au câștigat punctele.



Am comis o greșeală din care trebuie să învăț și trebuie să continui să muncesc mult. Sunt recunoscător pentru toate mesajele primite și vă mulțumesc pentru sprijinul vostru”, a scris Radu Drăgușin într-o postare pe Instagram.