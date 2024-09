Fundașul român a fost titularizat de Ange Postecoglou și a făcut cuplu în centrul apărării cu Micky van de Ven, însă a văzut cartonașul roșu după ce a comis un fault din postura de ultim apărător.

Jamie O’Hara: ”Drăgușin a fost adus ca variantă de rezervă!”

Jamie O’Hara susține că a identificat adevăratul motiv pentru care Radu Drăgușin a fost eliminat în minutul 7 în partida cu Qarabag.

Fostul mijlocaș al lui Spurs consideră că eliminarea stoperului român a fost cauzată de faptul că acesta nu are mai multe meciuri în picioare și susține că Tottenham l-a transferat pe Radu Drăgușin doar pentru a avea o soluție de avarie în cazul în care unul dintre titulari nu va fi disponibil.

”El a fost adus ca variantă de rezervă, un jucător care era disponibil, un internațional. A fost eliminat și acest lucru s-a întâmplat probabil din cauză că nu are ritm de joc. Nu a jucat și a terminat meciul mai repede”, a spus O’Hara, conform insidefutbol.com.

Pe de altă parte, Jason Cundy, fostul fundaș al lui Tottenham, Chelsea sau Crystal Palace, a mărturisit că îl apreciază ca fotbalist pe Radu Drăgușin, chiar dacă fotbalistul român mai are mult de muncă.

”Drăgușin mai are de muncă, dar nu îmi displace. Nu fiecare jucător este Van de Ven, nu?”, a spus Jason Cundy.

Reacția lui Ange Postecoglou după eliminarea lui Radu Drăgușin

"Ce le-am spus lui Drăgușin și Bergvall? Nu le-am spus nimic special. Ce s-a întâmplat a fost doar o consecință a faptului că am început meciul foarte lent. Nu am avut un start deloc bun. Am fost foarte pasivi în jocul de pase.

Nu știu dacă de vină a fost startul întârziat al jocului, însă nu există nicio scuză. Ne-am împușcat singuri în picior și, din nefericire, Radu și Lucas au plătit prețul pentru asta.

Ca echipă nu am început meciul așa cum ne-am fi dorit și așa cum ar fi fost necesar, astfel că ne-am făcut meciul mai greu. Răspunsul oferit ulterior a fost excelent, evident, dar sunt dezamăgit că a trebuit să ne aflăm în această poziție", a declarat Ange Postecoglou, potrivit Football London.