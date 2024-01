Fostul internațional care l-a atacat pe Drăgușin și-a nuanțat discursul după transferul fundașului la Tottenham

„Marele Blond” susținea la finalul anului trecut, într-un interviu acordat celor de la GSP, că i se acorda prea multă atenție lui Radu Drăgușin, un fotbalist a cărui tehnică o caracteriza drept „ciobănie”.

La o lună de acele declarații, Răducioiu a recunoscut că a greșit, însă s-a apărat susținând că era extrem de revoltat la momentul respectiv. Fostul internațional a ținut însă să puncteze faptul că în ciuda transferului în Premier League, Radu Drăgușin rămâne un fotbalist „rudimentar” din punct de vedere tehnic.

„E un jucător tânăr, care mai are multe de învăţat din punct de vedere tehnic, dar care a învăţat foarte bine de la Juventus cum trebuie să se poziţioneze în anumite momente, a învăţat să anticipeze foarte bine, este foarte puternic în duelurile aeriene.

Este un jucător rudimentar din punct de vedere tehnic, dar este un profesionist desăvârşit, are această dorinţă de a se autodepăşi. Pentru noi, acest transfer este ca un diamant care trebuie în continuare şlefuit, e clar.

E un jucător tânăr, care mai are de crescut. Poate am exagerat când am folosit acel cuvânt, <<ciobănie>>, mi-a venit în minte, pentru că Drăguşin este rudimentar. Şi De Ligt devenise cel mai bun jucător din Olanda, dar acest băiat câştigase atunci Cupa Olandei, campionatul, a jucat într-o echipă mare ca Ajax, care a ajuns până în semifinalele Ligii Campionilor.

O spun pentru ultima dată, terminăm cu această polemică, nu e posibil să-i dăm titlul de cel mai bun jucător al României unui apărător. Pe mine nu m-a impresionat, eu nu pot să-l uit pe Alibec, dar recunosc, am exagerat cu acest cuvânt <<ciobănie>>, dar eram foarte revoltat, nu putem premia un jucător care nu a transmis nimic, esenţa fotbalului este la cel care dă gol, cel care mă ridică de pe scaun”, a spus Florin Răducioiu, potrivit Orangesport.

Până să semneze cu Tottenham, Radu Drăgușin a bifat 31 de meciuri în Serie B pentru Genoa, în acest sezon, reușind să marcheze de trei ori. În plus, fundașul central și-a trecut în cont alte două prezențe în Cupa Italiei.

La Tottenham, Radu Drăgușin a debutat în meciul cu Manchester Uniter, scor 2-2, evoluând zece minute pe finalul partidei din etapa cu numărul 21 din Premier League.

Belodedici speră ca Drăgușin să confirme rapid la Tottenham

Radu Drăgușin o înfruntă în meciul următor pe campioana Europei. Tottenham - City (FA Cup) va fi pe 26 ianuarie în direct la PRO ARENA și VOYO.

„Pare și puțin periculos (n.r. - transferul lui Drăgușin la Tottenham), pentru că dacă nu intra și începe să fie rezervă o să sufere și pentru echipa națională”, este de părere Miodrag Belodedici.

Fostul internațional a mai punctat faptul că tinerii fotbaliști au nevoie de sprijin pentru a-l ajunge din urmă pe Radu Drăgușin: „Avem talente, trebuie să îi formăm, să îi ridicăm de jos, să le dăm tot ce le trebuie ca să poată să ajungă ca Dragușin”, a punctat Belodedici.