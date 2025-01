Florin Manea (44 de ani), impresarul Denis Drăguș (23 de ani) și om de fotbal apropiat de Genoa, susține că echipa patronată de Dan Șucu nu l-a contactat pentru un eventual transfer al clientului său în această iarnă, infirmând pista înaintată de jurnaliștii din Turcia în cursul zilei de vineri.

Aventura atacantului român la Trabzon nu decurge așa cum și-ar fi dorit cele două părți, iar zvonurile privind plecarea sa din Turcia au început să "curgă" odată cu evoluțiile neconvingătoare și dezamăgirea exprimată public de antrenorul Șenol Guneș.

S-a vorbit inițial despre un împrumut la Rapid, iar de curând despre un transfer la Genoa, club la care Drăguș a evoluat în trecut și cu care Florin Manea are relații bune date de cele 25 de milioanele de euro pe care le-a adus în conturile Grifonului ca urmare a transferului lui Radu Drăgușin la Tottenham.

Manea îi contrazice pe turci: "Nu m-a sunat nimeni"

Omul care se ocupă de interesele lui Drăguș face pasul în față și anunță că nimeni din interiorul clubului patronat de Dan Șucu nu l-a contactat pentru o eventuală mutare în această iarnă:

"Eu nu știu nimic de treaba asta, cu mine nu a luat nimeni legătura, o avea și alți reprezentanți, de care eu nu știu (n.red - referire ironică. Cu mine nu a luat nimeni legătura. Nu are decât șase luni acolo, nu cred că ar lua în calcul plecarea în această iarnă. Nu am vorbit cu el, dar nu m-a sunat nimeni, nu m-a anunțat nimeni nimic. Ultima dată când am vorbit cu Denis se concentra pe ce are de făcut la Trabzon.

Nu cred că e o situație în care să dai bir cu fugiții, eu pe toți jucătorii mei îi consiliez. Și dacă vin momente grele, cum a avut și Radu (n.red - Radu Drăgușin) stai, te lupți, te pregătești, joci, nu ridici mâna și gata, <<Hai să plecăm>>, una-două", a spus fiul regretatului Nicolae Manea, pentru iAMsport.ro.

Impresarul român e conștient de situația ceva mai dificilă pe care Drăguș o traversează în Turcia, campionat în care nu a reușit să se acomodeze, și dezvăluie ultima discuție pe care a avut-o cu internaționalul român, una în care Drăguș i-a transmis că e gata să rămână și să lupte pentru locul său:

"Se întâmplă să ai o perioadă mai slabă sau să fie echipa într-o perioadă mai slabă, tu trebuie să îți faci datoria pentru care ești plătit, să muncești, să te antrenezi, să dai totul. După un timp, vezi că nu se întâmplă nimic, că se schimbă situația, atunci poate să te gândești la o plecare.

Dar eu nu cred că Denis vrea să plece deocamdată. Părerea mea, nu știu, nu am vorbit cu el... Ultima dată când am vorbit, mi-a zis: <<Mă pregătesc, am ajuns, îmi place, respect suporterii, îmi place clubul, trebuie să luptăm, să ieșim din situația în care suntem>>. Asta era atitudinea lui", a completat Manea, pentru sursa citată.

Potențialul transfer, indicat de presa din Turcia

Cotat la patru milioane de euro, Drăguș a mai evoluat pentru Genoa între ianuarie și iunie 2023, când a fost împrumutat de la Standard Liege. A părăsit Grifonul după doar cinci meciuri în care nu a contribuit cu vreun gol sau o pasă decisivă, iar potențiala sa revenire pe "Stadio Luigi Ferraris" a fost alimentată de presa din Țara Semilunii:

”Se vehiculează că Genoa, unul dintre cluburile din Serie A, va face o mutare pentru a-l transfera pe Denis Drăguș de la Trabzonspor. Se pare că formația italiană l-a contactat pe agentul fotbalistului de 24 de ani, iar conducerea lui Trabzonspor analizează termenii unui eventual transfer”, a scris 61saat.com.