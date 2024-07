Selecționata lui Edward Iordănescu s-a oprit în optimi la turneul final din Germania, după ce reprezentativa Olandei i-a învins pe tricolori cu 3-0 la Munchen, pe ”Allianz Arena”.

Denis Drăguș face o dezvăluire: ”Am avut oportunitatea să mă întorc în România” + mesaj pentru Marius Șumudică, după EURO 2024

Denis Drăguș a mărturisit că soția sa și cele două fetițe l-au sprijinit extrem de mult în cariera sa. Atacantul a mai ținut să puncteze și faptul că Marius Șumudică, fostul antrenor al său de la Gaziantep, a avut un rol important în ”explozia” sa din stagiunea trecută și i-a arătat recunostința pentru sfaturile pe care i le-a dat.

”Cred că în momentele grele familia e alături de tine. Și în cazul meu a fost la fel. Soția mea și fetițele mele au fost alături de mine. Am avut oportunitate să revin în România, dar nu am vrut să mă întorc. Nu am vrut să renunț. Am vrut să demonstrez că pot rămâne afară. Mi-am pus asta în cap. Și alături de familie am mers pe drumul ăsta. M-a susținut enorm.

Ce s-a întâmplat pentru mine sezonul trecut și domnul Șumudică și-a pus amprenta decisiv în explozia mea. M-a ajutat enorm, a fost lângă mine, vorbea cu mine de fiecare dată și mi-a dat încredere. De asta aveam nevoie, să joc și să am încrederea antrenorului. El a știut să vorbească cu mine. Țin să-i mulțumesc și lui pe această cale și familiei mele”, a spus Denis Drăguș la televiziunea DigiSport.

România - Olanda 0-3

Tricolorii au început în forță confruntarea de la Munchen, dar olandezii au fost mai eficienți. Cody Gakpo a deschis scorul în minutul 20, după ce l-a ridiculizat pe Andrei Rațiu și l-a învins pe Florin Niță cu un șut la colțul scurt.

În actul secund, jucătorul de la Liverpool l-a mai pus la punct o dată pe Florin Niță, dar reușita a fost invalidată de VAR, din cauza unei poziții de ofsaid.

Spre final, olandezii au turat motoarele și au marcat de două ori în 10 minute. Malen majorat diferența în minutul 83, după o acțiune pe cont propriu a lui Cody Gakpo, ca același Malen să închidă tabela de marcaj la 3-0, în 90+3.