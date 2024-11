Inclus recent în topul celor mai buni fundași laterali din principalele campionate ale Europei, Rațiu și-a câștigat în acest sezon postul de titular la Rayo Vallecano și a cules numeroase laude în presa iberică.

Andrei Rațiu a vorbit după eșecul cu Sevilla



Duminică, Rațiu a fost integralist la Rayo Vallecano în eșecul de pe terenul celor de la Sevilla, scor 0-1. Djibril Sow a marcat golul andaluzilor în minutul 27, iar oaspeții au jucat în inferioritate numerică din finalul primului act, când Unai Lopez a fost eliminat.



"Am dat totul în acest meci, însă am încasat un gol după un aut. Este o greșeală care trebuie corectată. Cu un jucător în minus a fost o luptă și mai dificilă, dar, chiar și așa, cred că am avut șansa de a egala.



Prestațiile mele din acest an? Sunt rezultatul muncii depuse. Mă simt bine și sunt recunoscător pentru oportunitățile pe care le am", a spus Rațiu, după meci, potrivit Mundo Deportivo.

Recent, presa din Spania a scris că Napoli ar insista pentru transferul lui Andrei Rațiu în această iarnă, iar clubul italian ar pregăti o ofertă de 10 milioane de euro, la care se pot adăuga alte două milioane din bonusuri.

Andrei Rațiu a ajuns la 11 meciuri în acest sezon din LaLiga. Fundașul dreapta a marcat un gol și a oferit o pasă decisivă.

13 este locul ocupat de Rayo Vallecano în LaLiga după 13 meciuri jucate, cu 16 puncte.

Cum l-au descris italienii pe Andrei Rațiu

În contextul interesului celor de la Napoli, jurnaliștii italieni l-au analizat în detaliu pe fundașul lateral al echipei naționale și au vorbit despre calitățile sale fizice, dar și despre abilitățile sale tehnico-tactice.

”Născut la Aiud, Rațiu s-a pregătit pentru a deveni fotbalist la academia lui Villarreal, unde și-a dezvoltat abilitățile tehnice și tactice. Joacă acum la Rayo Vallecano, un club din liga Spaniei, unde s-a evidențiat ca unul dintre cei mai buni jucători de pe acea poziție.

Rațiu este un fundaș lateral cu abilități ofensive foarte bune. Agil și cu o rezistență uimitoare, este capabil să alege în permanență pe tot flancul și a dovedit că este util atât pe faza de atac, cât și pe cea de apărare. În special este eficient la centrări, are o precizie bună și o viziune a jocului care îi permite să anticipeze foarte bine situațiile. Nu îi lipsește versatilitatea și poate juca și ca mijlocaș.

Rolul lui Rațiu la Rayo Vallecano este esențial. Abilitatea lui de a asigura o balanță între atac și apărare îl face un jucător cheie pentru tactica antrenorului Andoni Iraola. Constanța lui i-au adus încrederea echipei și a fanilor lui Rayo”, au scris italienii despre fundașul echipei naționale.