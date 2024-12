Revenit de la Deportivo Alaves, club la care a activat în stagiunea precedentă sub formă de împrumut, Ianis Hagi a fost trimis la echipa a doua a celor de la Rangers la începutul stagiunii.



În fapt, toată situația prin care a trecut Hagi a fost cauzată de o clauză din contractul: dacă bifa 100 de apariții la Rangers în toate competițiile, atunci ar fi trebuit să primească bani mai mulți de la scoțieni.



În cele din urmă, fiul lui Gheorghe Hagi a renunțat la clauza respectivă și a reînceput să joace la Rangers. A bifat în campionatul Scoției cinci apariții până acum, unde și-a trecut în cont și trei pase decisive.



Cea mai dură reacție despre situația lui Ianis Hagi la Rangers: ”L-au umilit”



Jurnalistul Daily Record Keith Jackson nu s-a mai abținut și a tras o concluzie dură despre toată acțiunea celor de la Rangers din vară vis-a-vis de situația lui Ianis Hagi la echipa din ”Ibrox”.



”Nu l-au ignorat, l-au făcut de rușine. L-au umilit!”, a spus Keith Jackson la Hotline Live, după ce moderatorul emisiunii a ridicat următorul lucru: ”Ianis a oferit trei assist-uri în două meciuri. Ăsta e jucătorul pe care Rangers l-a ignorat”.



Laszlo Boloni: ”Ianis Hagi trebuie să ascundă aceste lipsuri”



„26 de ani deja?! Trec anii! El a dat de fotbalul mare, de când a plecat de la Farul. Și e păcat.... Cât am văzut eu, are calități tehnice interesante, are viziune de joc. Dar mai e ceva și nu vreau să mă expun eu pentru asta, poate să vorbească și Gică (n.r. – Gheorghe Hagi) despre asta, dar adevărul e că Ianis are și ceva lipsuri.



Firește, ca orice jucător, ca orice om. Lipsurile astea trebuie să le ascundă, cumva. Trebuie să compenseze prin calitățile pe care le are. Prin efort, prin ciocniri, prin sprinturi lungi, printr-un joc mai simplu și mai eficient. Atenție: și Gică (n.r. – Gheorghe Hagi) avea ceva lipsuri! De pildă, când îi venea mingea pe piciorul drept (n.r. – zâmbește). Dar Gică își ascundea această slăbiciune prin alte calități, prin foarte multe calități.



Revenim la Ianis. Cât am vorbit eu cu el, educație excelentă are! Nebunia tinereții... Asta e e valabilă pentru generația actuală, nu trebuie să ne legăm noi de treburile astea. Dar, la un moment dat, trebuie să înțeleagă că trebuie să ridici ștacheta și, foarte important, să prinzi rădăcini undeva. Deocamdată, noi știm ce a fost cu el la Farul. Nu știm ce a fost în Belgia (n.r. – la Genk), nu știm ce s-a întâmplat în Spania (n.r. – la Alaves), nu știm ce s-a întâmplat în Scoția (n.r. – la Rangers)... Dar începe să fie deja prea mult!”, a spus Boloni, într-un interviu acordat în exclusivitate pentru Sport.ro.