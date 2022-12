Al-Raed a întâlnit-o pe Al-Nassr la primul meci după reluarea campionatului. Elevii lui Marius Șumudică (51 ani) au deschis scorul în minutul 28, prin Alexandru Mitriță (27 ani). Fostul jucător al Universității Craiova a luat acțiunea pe cont propriu și a înscris cu un șut puternic de la 20 de metri, care s-a oprit chiar în plasa laterală.

După marcarea golului, Alexandru Mitriță s-a dus direct să-l îmbrățișeze pe Marius Șumudică (51 ani), care era în culmea fericirii de reușita compatriotului său.

That's magic by Mitrita ✨

The Al Raed winger cuts inside and unleashes a venomous curled effort, which flies past Ospina ☄️#RoshnSaudiLeague | @alraedclub | @AlNassrFC_EN pic.twitter.com/gK3jifO8h3