Spre deosebire de meciurile din campionat, Andrei Rațiu a fost rezervă, dar Inigo Perez l-a trimis pe teren în minutul 72, în locul lui Trejo.

Ce a spus Inigo Perez după Racing Club Ferrol – Rayo Vallecano 1-3

Inigo Perez, antrenorul lui Rayo Vallecano, a tras concluziile după victoria obținută de gruparea din Vallecas în partida cu Racing Club Ferrol.

Tehnicianul a lăudat evoluția echipei sale și a lăudat fiecare jucător care și-a făcut apariția pe teren în meciul din Cupa Spaniei.

”Suntem fericiți că vom mai juca o rundă, ne gândim deja la următorul adversar. În privința meciului, a fost momente în care am reușit să ne impunem, iar într-un astfel de partidă, acest lucru este decisiv.

Apoi au fost momente când, cu scorul în favoarea noastră, am fi putut interpreta mai bine jocul pentru a evita situațiile periculoase și chiar să majorăm diferența de pe tabelă. Această victorie ne ajută să menținem trendul ascendent pe care ne aflăm.

Am fost precișii și am demonstrat forță. Nu am reproșuri pentru niciun jucător. Aceste jocuri sau goluri ajută ca cel care marchează să fie mai apreciat. Încrederea vine și pleacă. Pe lângă faptul că am obținut victoria, am jucat bine.

Jucătorii care au intrat au făcut-o foartet bună. În repriza a doua, au fost momente în care ne-am fi putut descurca mai bine”, a spus Inigo Perez, conform futbolfantasy.com.

Nota primită de Andrei Rațiu după thriller-ul din Cupa Spaniei



Andrei Rațiu a intrat în actul secund, mai exact în minutul 72 al partidei. Internaționalul român l-a înlocuit pe Oscar Trejo pentru ultimele 20 de minute ale meciului de pe ”Estadio Municipal da Malata”.



După victorie, portalul de specialitate SofaScore l-a punctat pe Rațiu cu nota 6.3, sub media de ambelor echipe - 6.91 pentru Vallecano și 6.73 pentru Racing de Ferrol.



Pentru Rayo Vallecano urmeaz meciul cu Celta Vigo de vineri, 10 ianuarie, de la ora 22:00, în etapa cu numărul 19 din primul eșalon al Spaniei, La Liga.