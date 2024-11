Echipa pentru care activează și românii Daniel Boloca și Horațiu Moldovan a ajuns la a patra victorie consecutivă și, mai mult, fiind invincibilă de 12 meciuri în toate competițiile.



Deși nu și-a trecut numele pe lista marcatorilor, românul Daniel Boloca a fost unul dintre jucătorii lăudați în presa din Italia pentru prestația sa.



"Motorul neobosit al liniei mediane, aleargă neîncetat pe tot terenul, cu o inteligență tactică remarcabilă. Munca sa, deși adesea trecută cu vederea, le oferă colegilor libertatea de a crea, iar în iar în apărare e primul care-i atacă pe adversari", au scris cei de la Tuttomercatoweb.

"Jucând cu sufletul"



Boloca a oferit o reacție după meci în care a susținut că încearcă la fiecare partidă să se pună în slujba echipei.



"Noi credem că ne îmbunătățim zi de zi, jucând cu sufletul, cu inima și cu determinare. Încercăm să lucrăm pentru a ne îmbunătăți punctele slabe. Ne simțim datori față de fani, vrem să-i onorăm și să-i facem mândri, ne-au arătat întotdeauna o mare afecțiune.



Azi nu a fost un meci ușor, am rezistat și când am reușit să deschidem scorul, totul a devenit mai simplu. În repriza a doua am intrat bine în meci și am fost buni, reușind să închidem partida. Nu contează pozițiile, ci cum abordezi meciul, încerc întotdeauna să mă pun la dispoziția echipei și să o susțin.



Trebuia să ne regăsim puțin, după meciul cu Cremonese s-a declanșat ceva ce ne-a făcut să schimbăm treapta. Marți mergem pe San Siro (împotriva Milanului în Cupa Italiei, n.r.) cu entuziasm", a spus Boloca, potrivit Tuttomercatoweb.



Pentru Sassuolo urmează meciul din Cupa Italiei, de pe terenul lui AC Milan, programat marți, 3 decembrie, de la ora 22:00.