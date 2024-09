Andrei Rațiu și-a explicat celebrarea care a făcut valuri în rândul spaniolilor: ”Am făcut și eu acest gest!”

Golul internaționalului român a venit în minutul 66, când l-a învins pe Herrera cu un șut expediat de la marginea careului.

Andrei Rațiu: ”I-am dedicat golul fiicei mele!”

Imediat după ce a înscris în poarta lui Sergio Herrera, Rațiu s-a așezat pe gazon și a început să facă un gest cu mâna către camerele de filmat.

Felul în care fundașul lateral al echipei naționale a sărbătorit reușita i-a amuzat pe spanioli care au catalogat maniera de a sărbători golul drept ”Celebrarea sezonului”.

Ulterior, Rațiu a explicat de ce a ales să se bucure pentru gol în acest fel. ”Sonic”, așa cum a fost numit la EURO 2024, a mărturisit că i-a dedicat golul fiicei sale.

”Am văzut că Pep vine de pe cealaltă parte și că a pasat, am decis să șutez și am marcat. I-am dedicat golul fiicei mele, care întotdeauna mă salută în acest fel. Am făcut și eu acest gest”, a spus Andrei Rațiu, conform Union Rayo.