Prestațiile lui Andrei Rațiu din acest sezon au atras interesul unor formații de top precum Napoli, Barcelona, Bayer Leverkusen sau chiar Real Madrid.

Andrei Rațiu, pe lista lui Claudio Ranieri la AS Roma

Chiar dacă s-a vehiculat că Barcelona este cel mai aproape de a rezolva transferul internaționalului român, se pare că ”telenovela” transferului lui Rațiu nu este încă încheiată. Încă un club de anvergură a intrat pe fir.

Italienii anunță că AS Roma s-a interesat și ea de transferul internaționalului român, iar formația antrenată de Claudio Ranieri ar fi pregătită să îl transfere pe Rațiu chiar din această iarnă.

”AS Roma turează motoarele: regele vitezei, în vizor”, au titrat italienii de la asromalive.it.

Jurnaliștii italieni scriu că Andrei Rațiu a fost monitorizat de mai multă vreme de către formația din Serie A, iar cei din departamentul de scouting al lui AS Roma au ajuns la concluzia că fotbalistul lui Rayo Vallecano s-ar potrivit foarte bine la echipa antrenată de Claudio Ranieri.

Negocierile dintre AS Roma și Rayo Vallecano nu au început deocamdată

4 milioane de euro este cota de piață a lui Andrei Rațiu, potrivit Transfermarkt.

”Cei de la AS Roma mută pe mai multe fronturi în căutarea unor jucători potriviți. Cu siguranță, nu a trecut neobservată analiza pe care AS Roma i-a făcut-o lui Andrei Rațiu, un fundaș dreapta care joacă în acest moment pentru Rayo Vallecano, unde are un contract valabil până în 2028.

Acest lucru a fost anunțat de Flavio Maria Tassotti, care a explicat cum profilul fundașului român a ajuns pe masa giaallorossilor, care au început să testeze apele pentru un transfer al lui Rațiu. Viteza este principala calitate a fundașului lateral din România, care și-a vopsit și părul pentru a-i aduc un omagiu personajului Sonic.

Chiar dacă încă nu au fost demarate negocierile, Rațiu este un nume care a ajuns pe orbita lui AS Roma”, au scris italienii.