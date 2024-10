Achiziționat pentru aproximativ 1,3 milioane de euro, Cordea a jucat în sezonul trecut în primul eșalon din Arabia Saudită, unde l-a avut coleg pe Marko Dugandzic, fostul golgheter de la Rapid. La finalul sezonului, Al Tai a retrogradat dramatic în eșalonul secund de pe locul 17, penultimul.

Andrei Cordea continuă la Al Tai și în liga secundă: "Voi da tot ce am mai bun să promovăm"



După trei goluri și patru pase decisive în primul sezon, Cordea spune că a fost convins să rămână la Al Tai și în liga secundă. Decisivă a fost intervenția noului conducător al clubului.



"Sunt bine, am și câștigat în ultima etapă, am câștigat și în cupă cu un scor bun împotriva unei echipe de prima ligă (n.r - Al Khaleej), 5-2. Vrem să atacăm promovarea și să trecem mai departe în cupă, chiar dacă ne va aștepta un meci greu contra lui Al Hilal. Al Hilal cred că este cea mai puternică echipă împotriva căreia am jucat, dar nu se știe, vom evolua acasă și oricine poate bate pe oricine aici.



Am început puțin mai greu sezonul. La început n-am avut suficienți jucători, eram doar eu și Dugandzic, dar acum e bine, au venit și jucători, chiar și Tandia, care a fost la Sepsi. Sunt jucători buni, mi s-a prezentat un proiect bun și am decis să rămân pentru că obiectivul este promovarea.



Sincer, nu a fost ușor. Am avut câteva discuții și în Europa. Am avut o discuție și cu patronul de aici, care este nou, totul fiind acum schimbat în club. Felul în care a vorbit cu mine și în care mi-a explicat ce își dorește de la mine m-a făcut să cred că el își dorește cel mai tare să rămân și să promoveze. Poate că m-am simțit și eu puțin apăsat pentru că am retrogradat sezonul trecut și nu îmi doresc să las echipa în liga a doua. Voi da tot ce am mai bun să promovăm.



Am plecat de un an și nici nu-mi vine să cred cât de repede a trecut. Nu e ușor, n-ai cum să te acomodezi sută la sută. Ei încearcă să-mi ofere toate condițiile, să nu-mi lipsească nimic, dar până la finalul lui octombrie încă e foarte cald, iar ritmul de antrenament nu este la fel ca cel din Europa. Din punct de vedere fotbalistic, sunt jucători de calitate cam la toate echipele și fotbalul este unul bun", a spus Andrei Cordea, într-un interviu acordat jurnalistului PRO TV Cristi Pintea.