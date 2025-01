În urma acestui succes, Al Tai a urcat pe locul trei în clasament, cu 25 de puncte, la un punct distanță de ocupanta poziției secunde, Al Hazam, poziție care aduce promovarea directă în primul eșalon fotbalistic din Arabia Saudită. În plus, Al Tai are un meci mai puțin disputat.

Andrei Cordea este unul dintre cei mai importanți jucători de la Al Tai din acest sezon, cu cinci goluri și patru assist-uri în cele 16 meciuri jucate în toate competițiile.

Andrei Cordea continuă la Al Tai și în liga secundă

Internaționalul român spune că a fost convins să rămână la Al Tai și în liga secundă. Decisivă a fost intervenția noului conducător al clubului.

"Vrem să atacăm promovarea. Sincer, nu a fost ușor. Am avut câteva discuții și în Europa. Am avut o discuție și cu patronul de aici, care este nou, totul fiind acum schimbat în club. Felul în care a vorbit cu mine și în care mi-a explicat ce își dorește de la mine m-a făcut să cred că el își dorește cel mai tare să rămân și să promoveze. Poate că m-am simțit și eu puțin apăsat pentru că am retrogradat sezonul trecut și nu îmi doresc să las echipa în liga a doua. Voi da tot ce am mai bun să promovăm", a declarat Andrei Cordea, pentru PRO TV.