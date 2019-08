TOATA Anglia fierbe dupa intrarea HORROR a lui Andone! A fost tiular si a luat ROSU dupa un atac ORIBIL in minutul 30! Inainte de meci, un coleg era sa-l RUPA!!! VIDEO

Lui Andone nu i-a mers bine la primul meci ca titular in Premier League de la startul sezonului.

A rezistat numai jumatate de ora pe gazon. Andone a fost eliminat pentru o intrare horror asupra lui Valery! Ziua nu incepuse bine pentru atacantul roman. Colegul Bernardo era sa-l rupa inaintea meciului, cand jucatorii au iesit sa vada gazonul.



WTF IS THIS FROM ANDONE LOOOOL pic.twitter.com/b4RgsaXvgW — oscar #PedroDead (@ftblOscarV9) August 24, 2019





Why is Bernardo trying to injure his Brighton teammate Andone before kick-off ???????? pic.twitter.com/mPocQ0eI7l — Football Daily (@footballdaily) August 24, 2019

Colegul lui Andone, Alex Baluta n-a prins nici macar banca in Brighton - Southampton. In liga a 2-a, la Huddersfield - Reading, George Puscas e doar rezerva. Romanul a fost titular de doua ori in 4 zile si e menajat contra lui Huddersfield. Va intra in repriza a doua.