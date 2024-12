Internaționalul român a avut evoluții bune în acest an atât la Parma, club cu care a reușit să-și adjudece promovarea în primul eșalon al Italiei, dar și la prima reprezentativă.



Dennis Man a fost unul dintre pionii tricolorilor de la Campionatul European din 2024, găzduit de Germania și transmis în direct la Pro TV, Pro Arena și pe VOYO, dar și din Nations League.



”A fost cel mai bun an al tău?” Dennis Man a răspuns fără ezitări



Întrebat într-un interviu oferit pentru FRF TV dacă a fost cel mai bun an al său, Dennis Man a răspuns pozitiv fără să ezite și a evidențiat că cel mai mândru lucru pentru el a fost participarea la EURO 2024 alături de naționala României.



”(n.r. A fost cel mai bun an al tău?) Cu siguranță. Am avut evoluții bune. Pot spune că sunt fericit. Probabil sunt cel mai mândru că am avut șansa de a participa la Campionatul Mondial cu echipa națională”, a spus Dennis Man.



Dennis Man este cotat la 15 milioane de euro de site-urile de specialitate. Se află la Parma din ianuarie 2021 și mai are contract cu echipa din Serie A până la finalul stagiunii 2026/27.



Cifrele lui Dennis Man