Tunelul subacvatic care va schimba Europa asa cum o stim! Va costa 7 miiarde de euro. Unde se construieste si cand va fi gata

Pana sa ne bucuram de autostrazi in Romania, mai bine ne bucuram de inventiile de infrastuctura ale altora. :)

Au inceput lucrarile la cel mai lung tunel scufundat din lune, care va conecta Germania cu Denamarca la 40 de metri sub nivelul marii. Fehmarnbet Tunnel va scurta simtitor timpul de calatorie si va fi gata in 2029, anunta CNN.

Tunelul va avea 18 kilometri si va costa peste 7 miliarde de euro. Tunelul care ajuta masinile si trenurile sa treaca subacvatic prin canalul Manecii, terminat in 1993, are 50 de kilometri, iar in echivalentul banilor de astazi ar fi costat 13,2 miliarde de euro. Tunelul Manecii a fost realizat cu ajutorul unui utilaj special, nu compus din sectiuni deja construite care au fost scufundate.

Tunelul dintre Germania si Danemarca va fi construit in stramtoarea Fehmarn Belt si va fi o alternativa la feribotul dintre Rodby si Puttgarden, folosit anula de milioane de pasageri. Acum, traversarea pe apa dureaza in jur de 50 de minute. Cu trenul, prin tunel, ea va lua numai 7 minute, iar cu automobilul 10.

Fehmarnbet Tunnel va fi cel mai lung cu sosea si tren din lume. Va beneficia de douya autostrazi cu cate doua benzi, separate de un coridor de serviciu, si doua linii de tren electrificate.

Calatoria cu trenul de la Copenhaga la Hamurg, care acum ia 4 ore si jumatate, va ajunge sa dureze numai doua si jumatate.