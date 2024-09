Georgina Rodriguez face ravagii pe internet cu noul său look

Argentinianca își promovează noul sezon din reality-show-ul ”I am Georgina”, iar cu această ocazie, partenera celebrului fotbalist a recurs și la o schimbare radicală de look. Georgina s-a vopsit blondă și le-a prezentat fanilor noul său look.

Fotografiile au adunat mii de aprecieri pe Instagram, iar fanii au ținut să îi complimenteze look-ul.

Georgina Rodriguez și Cristiano Rodriguez formează unul dintre cele mai de succes cupluri la nivel internațional. Cei doi formează un cuplu din 2016, după ce s-au întâlnit în perioada în care lucra într-un magazin Gucci din Madrid.

Cristiano Ronaldo, mai sincer ca niciodată despre relația cu Georgina Rodriguez

Cristiano Ronaldo și Georgina Rodriguez au trecut printr-o tragedie în 2022. Cei doi au devenit părinți din nou, însă evenimentul a fost marcat de decesul la naștere al unuia dintre gemeni.

La mai bine de un an și jumătate de la respectivul momentul, Cristiano Ronaldo a mai făcut anumite destăinuiri despre acest subiect și despre importanța partenerei lui în viața sa.

"A suferit când era tânără și privește viața cu alți ochi. Mă ascultă, îmi oferă stabilitate și a făcut în așa fel încât să nu cad după moartea băiatului nostru.

Vreau să mă căsătoresc cu ea, este în plan și acest lucru. Este foarte matură pentru vârsta ei", a povestit starul portughez.