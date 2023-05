„Karl Lagerfeld: A Line of Beauty” a fost tema din acest an de la Met Gala, unde celebritățile își etalează cele mai spectaculoase ținute. De-a lungul timpului, la gala organizată de Anna Wintour, redactorul șef al revistei Vogue, pe covorul roșu au apărut numeroase personalități sportive.

S-a întâmplat și acum, când Serena Williams și-a anunțat și sarcina la apariția din acest an. Gala fost prezentată de Roger Federer, retras anul trecuut din tenis. Nu doar Serena și Roger Federer au fost prezenți din lumea sportului, ci și pilotul de Formula 1 de la Red Bull, Daniel Ricciardo. Pilotul australian cu origini italiene a profitat de etapa din Miami pentru a zbura la New York, unde se ține gala, la Muzeul Metropolitan.

Pilotul a fost protagonistul unei faze care a devenit rapid virală, petrecută pe covorul roșu. Acesta s-a intersectat cu actrița Anne Hathaway, care i-a făcut o confesiune neașteptată.

„O plăcere să te cunosc. Wow! Sunt o mare fană Formula 1”, a fost filmată Anne spunându-i lui Ricciardo, care a zâmbit cu gura până la urechi la auzul vorbelor actriței.

