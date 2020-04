Profesorul Alexandru Rafila a dat indicii cu privire la ridicarea restrictiilor! "E o data rezonabila, copiii trebuie sa iasa din case, varstincii la fel"

Presedintele Societatii Romane de Microbiologie a facut precizari cu privire la restrictiile de pe teritoriul Romaniei.

Spania, o tara extrem de afectata de coronavirus, va relaxa masurile restrictive si va permite copiilor sa iasa afara, incepand cu 27 aprilie. Medicii atrag atentia ca starea de sanatate poate sa fie afectata din cauza lipsei miscarii si a soarelui.

Profesorul Alexandru Rafila a inaintat o posibila data cand in Romania ar putea si relaxate restrictiile, anume 15 mai.

"Cred ca si in Romania trebuie gandita o astfel de masura, probabil ca nu tot din 27 aprilie, pentru ca, stiti, evolutia epidemiei in tara noastra are un decalaj de circa 3 saptamani fata de Spania, 2-3 saptamani, probabil ca 15 mai este o data mai rezonabila pentru România, dar cred ca acest tip de gandire este unul corect. Trebuie sa ne gandim si la persoanele varstnice, care trebuie incurajate sa faca miscare in cursul serii, cand circulatia este redusa", a spus Rafila, potrivit Mediafax.