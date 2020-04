Slujba de Paste a Papei Francisc a fost transmisa pe internet.

"Mi-a ramas in minte si in suflet si o sa imi ramana toata viata. Am si pozele, dovezile ca eram amandoua acolo la intalnirea cu papa", a spus Camelia Potec

Campionul mondial de la Bayern, Thomas Muller s-a inconjurat de iepurasi si le-a urat nemtilor Paste fericit!