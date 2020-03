O femeie din China sustine ca guvernul ascunde adevarul despre COVDI-19: "Vreau sa cer scuze Statelor Unite! Scuze ca am adus virusul!" 

Femeia a lansat o miscare online in care indeamna chinezii sa le ceara scuze americanilor pentru coronavirus.

Fata posteaza sub numele de Pigsty Purification si isi invinovateste tara pentru pandemia de coronavirus si raspandirea acestuia in Statele Unite.

"Vreau sa cer scuze Statelor Unite, scuze ca am adus virusul chinezesc aici, scuze ca am pastrat tacerea in legatura cu ceea ce a facut Partidul Comunist Chinez pentru a ascunde adevarul si beneficiaza din raspandirea virusului.

Sunt de origine chineza, sunt responsabila de lucrurile rele pe care chinezii si guvernul le-au facut. Exact ca nemtii astazi, inca isi cer scuze pentru evrei, pentru genocid", a spus fata in filmarea postata pe Twitter.