Ministrul Sanatatii, infectat cu CORONAVIRUS! Anuntul a fost facut ONLINE chiar de acesta: in urma cu cateva zile anunta ca situatia e sub control

Ministrul Sanatatii din Iran a anuntat ca este infectat cu coronavirus.

Ministrul Sanatatii din Iran anunta in urma cu cateva zile ca situatia din tara sa este sub control si nu sunt motive de panica. Iran este una dintre cele mai afectate tari fiind in jurul a 100 de cazuri depistate deja.

Astazi, Ministrul Sanatatii a facut un anunt socant pe Twitter: este infectat cu coronavirus.

Impreuna cu un alt parlamentar din Iran au fost testati pozitiv cu noul virus.

"Am avut febra aseara, iar testul meu preliminar a fost pozitiv. In acest moment sunt izolat si am inceput sa iau medicamente. Cu siguranta vom fi invingatori impotriva acestui virus in urmatoarele cateva saptamani", a spus ministrul.

حریرچی: من هم کرونایی شدم، حتما کرونا را شکست می‌دهیم. pic.twitter.com/p8jLQMnWoQ — خبرگزاری صداوسیما (@iribnewsFa) February 25, 2020