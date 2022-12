Leo Messi (35 ani) și-a îndeplinit și ultimul obiectiv de pe listă, dar și cel mai mare vis, acela de a câștiga titlul mondial alături de naționala Argentinei. Victoria vine la un an și jumătate distanță de când argentinienii au reușit să cucerească și Copa America.

În Argentina peste un milion de oameni au ieșit în stradă pentru a sărbători titlul mondial, iar ziua de marți a fost decretată ca fiind zi de sărbătoare. Fotbaliștii naționalei au aterizat în dimineața zilei de marți la Buenos Aires, acolo unde au fost întâmpinat de zeci de mii de fani, în ciuda faptului că era ora 4 dimineața.

Jucătorii lui Lionel Scaloni, în frunte cu Leo Messi, care purta în brațe trofeul mondial, au fost preluați de la aeroport de un autocar descoperit, care i-a dus către hotel prin mulțimea de fani. Fotbaliștii au fost aproape de un incident teribil.

Leo Messi, Rodrigo De Paul, Angel Di Maria, Leandro Paredes și Nicolas Otamendi stăteau în spatele autocarului descoperit, când în momentul unui viraj s-au văzud în fața unor cabluri imense. Jucătorii au reușit să evite la milimetru contactul cu cablurile, după cum se observă în imaginile postate pe rețelele sociale.

WATCH: #BNNArgentina Reports

During a championship run through the streets of #BuenosAires, Argentina's national team stars #Messi, #DePaul, #Otamendi, #Paredes, and #DiMaria nearly fell off the roof of a bus, oblivious to the thick cable as they paraded their #WorldCup win. pic.twitter.com/YuqrvgWL7H