Fotomodelul cu cele mai lungi picioare e o fosta medaliata olimpica. Cum i-a ironizat pe Putin si Trump

Cu o inaltime de 2,06 metri, rusoaica Ekaterina Lisina (32 de ani) e recunoscuta de Cartea Recordurilor ca fiind femeia cu cele mai lungi picioare din lume si, totodată, cel mai inalt fotomodel de pe planeta.

Fosta jucatoare de baschet in nationala Rusiei, Ekaterina a castigat o medalie de bronz la Olimpiada, una de argint la Mondiale, dar si un titlu european. După ce si-a incheiat cariera de sportiva, rusoaica a facut pasul in modelling, marea sa pasiune din tinerete. Ekaterina si-a creat chiar propria agentie, specializata pe modele de talie mare, care au o inaltime de cel putin 1,90 metri.

Ekaterina Lisina e extrem de mandra de statura sa impozanta, o calitate mai putin intalnita la femei. Recent, pentru a sublinia felul in care vede lumea de la inaltime, rusoaica a creat un material video care a devenit viral, punandu-se alaturi de cateva celebritati ale lumii, printre care presedintele Rusiei, Vladimir Putin (1,70 metri), si cel al Statelor Unite. Se poate vedea cum Donald Trump, chiar daca are 1,90 metri, pare totusi un mic copil fata de fosta baschetbalista.

Inaltimea iesita din comun i-a creat insa si mari probleme de-a lungul timpului. Pentru a riposta, cu ajutorul unui prieten, Ekaterina a postat pe Instagram un material video care transmite un mesaj dur celor care o analizeaza doar din punct de vedere al picioarelor interminabile, fiecare cu o inălţime-record de 1,32 metri. ”Vreau sa te cumpar! Care e pretul tau?” îi spune bărbatul respectiv Ekaterinei, iar aceasta ii răspunde cu un text scris (NOT FOR SALE, adica ”Nu sunt de vânzare”), dar si cu un deget mijlociu care nu mai are nevoie de explicatii.

In viata privata, Ekaterina Lisina e divortata si creste singura un baiat in varsta de 8 ani. De asemenea, e convertita la hinduism, a renuntat sa manance carne si practică meditatia in fiecare zi.