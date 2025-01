După ce a demonstrat forță fizică și mentală remarcabile în cadrul competiției, Dan face un pas important spre dezvoltarea personală și profesională, înscriindu-se la cursul de Instructor Fitness & Personal Trainer organizat de Fitness Education School.



Cunoscut pentru autenticitatea și determinarea sa, Dan a dezvăluit că participarea la Survivor a fost momentul care l-a făcut să realizeze cât de important este să ai grijă de sănătatea ta, atât fizică, cât și mentală. Deși nu a fost un sportiv activ înainte de competiție, el s-a născut și a crescut în stațiunea balneară Tășnad, unde a învățat să înoate, iar această experiență i-a insuflat primele lecții despre mișcare. Acum, însă, și-a propus să aprofundeze cunoștințele despre antrenamentele corecte și să devină o sursă de inspirație pentru cei din jur.



Dan Ursa a declarat:



"Până la participarea mea la Survivor România în 2023 nu am făcut sport. Fiind născut și crescut în stațiunea balneară Tășnad, era normal să știu înota, dar niciodată nu-i prea târziu să ai grijă de sănătatea ta. Și când zic sănătate, mă refer în mod special la 'Mens sana in corporesano'. De aceea, am ales să urmez cursurile Fitness Education School, o școală care oferă nu doar educație de calitate, ci și o comunitate care te susține."



Alegerea lui Dan Ursa de a colabora cu această instituție demonstrează dorința lui de a învăța de la cei mai buni și de a transmite mai departe valorile unui stil de viață sănătos.



Un nou început, o sursă de inspirație



Participarea lui Dan la cursurile de fitness marchează un nou capitol în viața sa, unul în care își propune să combine pasiunea descoperită recent cu dorința de a contribui la bunăstarea celor din jur. Alegerea lui arată că niciodată nu e prea târziu să-ți urmezi visurile și să îți depășești limitele.