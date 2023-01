Fosta Miss Qatar și-a susținut echipa favorită la turneul final, iar aparițiile sale spectaculoase au stârnit numeroase reacții la nivel internațional.

Capitalul de popularitate al tinerei de 30 de ani a explodat după competiția din Qatar, numărul de urmăritori pe contul de Instagram crescând de la 570.000 la peste 3,6 milioane într-un timp foarte scurt.

În prezent, Ivana Knoll se află în Miami, de unde postează imagini incendiare, cele mai recente, într-un costum de baie minuscul stârnind numeroase reacții din partea fanilor.

Ivana Knoll, vedetă pe rețelele de socializare după Mondialul din Qatar



Tânăra a avut de câștigat enorm ca popularite pe durata competiției, aparițiile sale fiind intens comentate la nivel internațional.

"Am venit în Qatar când aveam în jur de 570,000 de urmăritori, iar acum am peste 3,5 milioane, aproape cât populația Croației. Nu am visat că s-ar putea întâmpla așa ceva", a declarat fosta Miss Croația.