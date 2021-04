'Colectiv' a ramas doar cu nominalizarile! La cine au ajuns premiile Oscar 2021! Lista completa a castigatorilor 

Din articol Lista completa a castigatorilor de la gala premiilor Oscar 2021:

Documentarul 'Colectiv' a fost nominalizat la doua categorii in gala premiilor Oscar 2021.

Din pacate, documentarul regizat de Alexander Nanau nu a castigat niciun trofeu. Premiul la categoria "Cel mai bun lungmetraj documentar" a ajuns la 'My Octopus Teacher', in timp ce trofeul pentru "Cel mai bun lungmetraj international" a fost adjudecat de 'Another Round'.

Gala premiilor Oscar 2021 a fost dominata de filmul 'Nomadland', care a cucerit cele mai ravnite trofee, printre care "Cel mai bun film", "Cea mai buna actrita in rol principal" si "Cel mai bun regizor".

Lista completa a castigatorilor de la gala premiilor Oscar 2021:



Cel mai bun film: Nomadland

Cel mai bun regizor: Chloe Zhao (Nomadland)

Cea mai buna actrita: Frances McDormand (Nomadland)

Cel mai bun actor: Anthony Hopkins (The Father)

Cea mai buna actrita in rol secundar: Youn Yuh-jung (Minari)

Cel mai bun actor in rol secundar: Daniel Kaluuya (Judas and the Black Messiah)

Cel mai bun scenariu original: Promising Young Woman (Emerald Fennell)

Cel mai bun scenariu adaptat: The Father (Christopher Hampton, Florian Zeller)

Cel mai bun lungmetraj international: Another Round (Danemarca)

Cel mai bun lungmetraj de animatie: Soul (Pixar)

Cel mai bun lungmetraj documentar: My Octopus Teacher

Cea mai buna imagine: Mank (Erik Messerschmidt)

Cel mai bun montaj: Sound of Metal (Mikkel E.G. Nielsen)

Cel mai bun sunet: Sound of Metal

Cele mai bune efecte vizuale: Tenet

Machiaj si coafura: Ma Rainey’s Black Bottom

Cele mai bune costume: Ma Rainey’s Black Bottom (Ann Roth)

Cantec original: "Fight for You" (Judas and the Black Messiah, interpretat de H.E.R.)

Cea mai buna coloana sonora: Soul (Trent Reznor, Atticus Ross & Jon Batiste)

Design de productie: Mank

Cel mai bun scurtmetraj live-action: Two Distant Strangers

Cel mai bun scurtmetraj de animatie: If Anything Happens I Love You (Netflix)

Cel mai bun scurtmetraj documentar: Colette