Italia SE INCHIDE! Prim Ministrul a facut ANUNTUL: TOATA tara intra in CARANTINA

Lucrurile au luat o turnura dramatica in ultima zi in Italia si numarul de morti a ajuns 460. Prim Ministrul Tarii a extins carantina in toata tara.

Practic toti cetatenii vor avea restrictia de a se deplasa atat in interiorul tarii, cat si in afara acesteia.

