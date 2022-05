Cei doi formau unul dintre cuplurile frumoase din fotbalul românesc, însă și-au separat drumurile, despărțirea având loc înainte de Paște. Tânăra cântăreață, care a participat și la Vocea României în 2015, a vorbit despre ruptură, dezvăluind care au fost motivele care au dus la decizia pe care au luat-o.

Aza Gabriela și Dragoș Nedelcu s-au despărțit: „Se umple paharul!”



Aza Gabriela a recunoscut că diferențele dintre carierele lor au dus la multe discuții. Mai mult, întrebată dacă există cale de împăcare, tânăra cântăreață a declarat că nu își mai dorește acest lucru, în ciuda faptului că jucătorul încă are sentimente pentru ea.

„Drumurile noastre erau foarte diferite, era extrem de greu să ne vedem. Ne venea foarte greu să ne vedem, era o distanță. Am stat cu el în casă doi ani, iar al treila an a fost foarte greu. El a stat în Germania, a avut un contract acolo, iar apoi a venit în România și s-a dus în Constanța. Pe la final ne-am mai descurcat noi, dar a fost greu. Nu e vorba doar de distanță, cât era drumul ăsta diferit. Uneori e greu de înțeles… Nu mi-aș dori să fie în permanență lângă mine, dar să fie acolo și să am susținere.

Fotbaliștii trebuie să aibă lângă ei o femeie care să fie acasă, iar eu nu eram, eram plecată cu treabă. Ne-am iubit foarte mult, am ținut extrem de mult unul la altul, dar am simțit amândoi că nu mai merg lucrurile și am ales să luăm această decizie.

Femeia care vrea un fotbalist trebuie să nu facă nimic, doar să stea după el. Să fie acasă când el vine din cantonament, să îl aștepte cu mâncare acasă și să stea lângă el. Eu făceam chestia asta, dar nu am mai putut să o duc. El era un băiat foarte ok și foarte liniștit. Eu eram plecată la concert și el stătea cu gândul dacă am terminat, dacă…. Și eu stăteam să îi dau mesaje că am terminat, că nu știu ce… Chestiile astea… Nu știu dacă te saturi, dar se umple paharul.

Nu m-ar deranja (n.r. dacă vorbește cu altă fată). Nouă ne-a fost foarte greu în ultimul an, mai ales pentru mine. Relația s-a cam răcit. Poate se întoarce la București, e posibil să se întoarcă la FCSB. Nu, nu mai vreau (n.r. să se împace cu Dragoș Nedelcu). Eu știu că mă iubește cu adevărat, mai mult decât sigur mă iubește și acum, dar eu nu mai vreau. Sunt sigură pe mine. Dacă te întorci în trecut…”, a declarat Aza Gabriela la Kanal D.