A vrut sa-si renoveze casa si a dat jos un perete din pivnita. Sub el se afla un ORAS SECRET in care au locuit 20 000 de oameni! Cazul care a uluit o lume intreaga

A vrut sa-si renoveze casa si s-a apucat sa dea jos un perete din pivnita!

Un barbat din Turcia a descoperit un oras subteran in toata regula care pornea chiar din subsolul sau! In 1964, omul a facut descoperirea in timp ce facea lucrari de modernizare in casa. Orasul Derinkuyu, din regiunea Capadocia, era asezat pe 18 niveluri si gazduia nu mai putin de 20 000 de oameni.

Biserici, bucatarii, cladiri pentru animale, morminte, camere de socializare - cu toate se gaseau in orasul construit sub pamant. Galeriile i-au impresionat pe arheologi, care s-au declarat socati de nivelul de dezvoltare al populatiei si de structura constructiei. Cel mai probabil, orasul subteran a fost construit in perioada bizantina, in timpul razboaielor cu arabii si reprezenta un buncar urias in care oamenii se refugiau.

Conform studiilor publicate de specialisti, existau aproape 600 de intrari care le permiteau oamenilor sa comunice cu exteriorul. Derinkuyu nu e singurul oras cu asemenea profil. Datorita reliefului capadocian, in zona exista mai multe astfel de structuri, insa niciuna nu e la fel de impresionanta.