Sunt gemene si iubesc acelasi sport, dar in competitii sunt rivale: "Lumea ne spune sa ne lasam una pe cealalta sa castigam"

Doua gemene care vor sa ajunga politiste pot aduce medalii pentru Romania la ski.

Gemenele Georgiana si Maria fac schi fond de noua ani. La vara au bac-ul si admiterea la Academia de Politie. Ele invata si pe partie.



"Multa lume are tendinta sa ne spuna ca ne lasam una pe alta sa castigam, dar nu e asa. In concurs, suntem doua adversare" spun fetele.



"Sunt niste fete foarte muncitoare. Si-au dorit foarte mult sa faca performanta in schi fond" spune antrenorul, Rodica Dragus.