Pintilii de la fotbal de masă deține clubul unde joacă și este una dintre cele mai bune jucătoare de foosball din lume la dublu mixt. Silvia Pintilii joacă împreună cu iubitul său american, Tony Spredeman, care este jucător profesionist și campion mondial. Este stelistă de mică și ar dori să îl provoace pe starul din înot David Popovici la o partidă amicală de foosball.



Deține clubul Ace Foosball Bucharest

"Joc fotbal de masă de aproape 4 ani. Prima dată am jucat fotbal de masă la birou, aveam o masă în care jucam în pauze, apoi am aflat prin intermediul unui quiz de o locație unde se joacă foosball. Am fost acolo, într-o vineri seară, când se ținea o mică competiție, am văzut cum juca lumea într-un mod un pic mai tehnic și am spus că vreau să joc și eu așa.



Fac parte dintr-un club, care se numește Ace Foosball Bucharest. Este clubul meu și al unei alte jucătoare. Avem opt cluburi în România acum și sperăm să creștem din ce în ce mai mult.



Ca să fii un bun jucător de foosball trebuie să ai coordonare, un pic de strategie. Dacă joci în echipă, și spiritul de echipă. Am avut mai multe rezultate la categoria de mixt dublu. Cel mai recent, în decembrie, în Germania. Am ajuns să fiu și pe locul trei în clasamentul mondial la această categorie.



"Înainte de fotbal de masă, am făcut cățărat aproape șase ani"

Înainte de fotbal de masă, am făcut cățărat aproape șase ani și acum m-am îndreptat spre acest sport. Cățăratul este posibil să mă fi ajutat cu stamina și cu încheieturile, să fie mobile. Eu mă antrenez aproape în fiecare zi acasă, dar facem evenimente săptămânale sau lunare, în funcție de cluburile care le organizează.



(Altor sportivi li se spune să nu vină în baruri. Voi veniți pentru competiții în baruri...) Da, așa a apărut foosbalul de fapt, în anii '60-'70, fiind un sport de bar. Așa s-a dezvoltat. Turneele internaționale se țin în săli de sport sau în alte locații destul de profesionale.



Este un sport în plină dezvoltare în România, deși, în acest moment, nu este un sport înregistrat în țara noastră. Facem pașii necesari ca să îl recunoaștem ca sport. Este în creștere și sperăm să fie din ce în ce mai văzut de toată lumea.



Tatăl său a fost militar și ea a fost fan Steaua

Eu am crescut într-o familie microbistă, și părinții, și bunicii. La un moment dat cred că eram mai microbistă decât restul familiei. Acum nu mai sunt atât de pasionată de fotbal, am devenit pasionată de fotbal de masă. Țineam cu Steaua, tata era în Armată, așa că era normal să țin cu ei. Nu știu dacă suntem rude cu Mihai Pintilii, deși este și el tot din zona Moldovei. Nu am investigat ca să văd dacă suntem rude mai îndepărtate.



Prietenii mei știu că practic foosball, mereu distribui informații despre fotbalul de masă pe rețelele sociale. Dacă vrei să ai tu o masă, este un sport un pic cam scump. Dar, dacă te duci să joci fotbal de masă în locațiile unde sunt astfel de mese, este gratuit sau se plătește pe oră.



L-ar invita pe David Popovici la un meci de foosball

(Dacă ar fi să inviți un sportiv cunoscut, pe care să-l înfrunți la această masă, pe cine ai invita?) David Popovici, mi-a venit în minte. L-am văzut recent când s-a duc la o sesiune de cățărat cu cei de la Climb Again. Am lucrat și eu cu cei de la Climb Again mai demult, așa am făcut legătura. Am zis că, dacă s-a dus și a făcut cățărat, poate vine și face și fotbal de masă", a declarat Silvia Pintilii pentru Pro TV Sport.



"Jucam acasă, suntem competitivi, nu se termină întotdeauna bine"

Iubitul său este un jucător american de foosball, aflat printre cei mai valoroși practicanți ai acestui sport din lume. "Joc de 30 de ani, în total. Nu mai joc așa de des ca înainte, dar ne antrenăm la competiții. De fapt, aceasta este meseria mea cu normă întreagă. Sunt un jucător de foosball profesionist. Nu se plătește bine, nici nu știu dacă e un serviciu propriu-zis. Dar am libertatea de a călători și de a face ceva ce iubesc. Pentru mine este cel mai important lucru.



În plus, este cel mai bun mod de a-mi petrece timpul cu iubita. Călătorim mult și facem împreună un lucru de care suntem amândoi pasionați. Jucam acasă, suntem competitivi, nu se termină întotdeauna bine (râde). Dar e o experiență bună pentru ea, pentru că eu joc de foarte mult timp. Silvia este un pic mai nouă în acest sport, dar se îmbunătățește foarte mult. Îmi place să cred că e și un pic meritul meu pentru progresul ei.



Dar dedicarea sa pentru acest sport este nemaintâlnită. Este foarte dedicată și e extraordinar să am o parteneră cu care împart această pasiune. Sper să nu devină prea curând mai bună ca profesorul ei, decât mine. Cred că mai am câțiva ani la dispoziție, dar dacă cineva mă depășește, aș fi bucuros să fie ea", a mărturisit Tony Spredeman.



Foto și video - Gabriel Chirea