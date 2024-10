Gala de kick-boxing va fi la Târgu Jiu și va putea fi urmărită în direct la Pro Arena și pe VOYO:



Alessio Sârbu vs Sebastian Lutaniuc

Becali Bodescu vs Marius Rotaru

Costi Mocanu vs Dănuț Hurduc

Alex Vârlan vs Ionuț Busuioc



Acestea sun cele patru meciuri de vineri. Câștigătorul va încasa 10.000 de euro!



DFS este proiectul inițiat de Cătălin Moroșanu în urmă cu șase ani, iar Alin Huiu, manager Dynamie Fighting Show, a vorbit despre fenomenul care a luat amploare în sporturile de contact din România.

Huiu a fost prezent la emisiunea Poveștile Sport.ro moderată de Andru Nenciu. În cadrul ediției, a povestit cum a demarat proiectul alături de Moroșanu.



”E un proiect inițiat împreună. Acum foarte mulți ani. Din 2018. Totul a pornit de la o idee. Cred că la sfârșitul lui 2017. Când Cătălin îmi spunea: 'uite, e o problemă că sunt puține gale care se desfășoară în România'. Nu l-am luat în seamă atunci.



În primăvara lui 2018 a revenit, mai insistent, și am spus ok. E o zonă în care nu se întâmplă multe lucruri și putem să încercăm.



(n.r. au fost mulți bani investiți la început?) Noi am pornit de la 0. Împreună cu Cătălin era și un domn care voia să investească în povestea asta, Titi Pătrașcu. Între timp dânsul s-a retras după prima sau a doua gală.



Am ajuns la 24 de evenimente. Avem o medie de 4 evenimente pe an. Am început să facem și niște gale de calificare”, a spus Alin Huiu la Poveștile Sport.ro.