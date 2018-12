Ce face Florin Cernat de sarbatori dupa ce s-a retras din fotbal: "Incerc sa ma obisnuiesc cu gandul ca nu mai joc"

Fotbal si schi - e retea perfecta pentru fotbalistii care petrec sarbatorile la munte.

Cernat e tentat sa se apuce de fotbal in sala, dupa ce s-a retras de la Voluntari!

Cernat si-a adus aminte de copilarie. Inainte sa se apuce de fotbal, juca in sala. Unii jucatori au confundat bradul de Craciun cu poarta, in sala de la Brasov.

"Ma si distrez, ma si relaxez, combin utilul cu placutul. Unde prind ocazia, merg si joc. Ma obisnuiesc cu gandul ca nu mai sunt fotbalist" spune Cernat.

Intre doua meciuri, Cernat iese pe partia de schi cu Marco. Fiul lui nu-i calca pe urme la fotbal.

"El voia sa duca stafeta mai departe, dar a incercat si el, a vazut ca nu poate, ca nu e fotbalul pentru el" dezvaluie fostul jucator.

Surdu ar juca fotbal non-stop, chiar daca face 35 de ani peste cateva zile.

Reporter: Cat simti ca te mai duc picioarele?

Romeo Surdu: Ma duc foarte bine, eu am dus o viata profesionista, kg nu am.. am kg ca de la 21 de ani. M-as dori o revenire in Liga 1. Sunt departe de casa, de familie