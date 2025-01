Van Dijk, unul dintre cei mai scumpi fundași din istorie, a intrat în alt optulea an la Liverpool și teoretic ar putea fi ultimul, având în vedere situația sa contractuală.

Real Madrid ar fi refuzat transferul lui Virgil van Dijk



Văzând că negocierile cu Liverpool nu ajung la un rezultat favorabil, agenții lui Virgil van Dijk ar fi luat legătura cu oficialii lui Real Madrid și l-ar fi propus pe stoperul olandez pentru un transfer în vară, din postura de jucător liber, scrie Relevo.



Potrivit publicației spaniole, Real Madrid a refuzat rapid propunerea, chiar dacă a considerat că este o variantă tentantă. Motivele? Vârsta destul de avansată a lui Van Dijk și condițiile pentru o astfel de mutare.



Chiar dacă are numeroase probleme în defensivă cauzate de absențele de lungă durată ale lui Eder Militao sau David Alaba, Real Madrid are încredere în jucătorii aflații sub contract, inclusiv în tânărul Raul Asencio (21 de ani), care "are nivelul necesar pentru a juca la prima echipă".

Având în vedere refuzul categoric al lui Real Madrid, spaniolii anticipează că Liverpool va reuși, în cele din urmă, să ajungă la o înțelegere cu Virgil van Dijk pentru un nou contract. Tot în ultimele 6 luni de contract cu formația de pe Anfield se mai află două staruri: Mohamed Salah și Trent Alexander-Arnold.



Van Dijk este al doilea cel mai scump jucător din istoria lui Liverpool



Virgil van Dijk joacă la Liverpool din ianuarie 2018 și este al doilea cel mai scump jucător din istoria clubului. La momentul respectiv, formația de pe Anfield plătea aproape 85 de milioane de euro celor de la Southampton pentru fundașul din Olanda.

Darwin Nunez este cel mai scump transfer al lui Liverpool. Atacantul uruguayan a fost cumpărat de la Benfica pentru 85 de milioane de euro, în 2022.



Van Dijk a fost unul dintre cei mai importanți jucători ai lui Liverpool la succesul din ultimii ani. Olandezul a strâns până acum 295 de meciuri și a cucerit, printre altele, Liga Campionilor și un titlu în Premier League.



Internaționalul olandez rămâne un titular incontestabil și în mandatul lui Arne Slot. Van Dijk, purtătorul banderolei de căpitan la Liverpool, a strâns 25 meciuri și două goluri în actuala stagiune.