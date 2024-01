Victorie pentru Barca cu două goluri înscrise după minutul 90! Betis a egalat după ce catalanii au condus cu 2-0 

Ferran Torres a deschis scorul pentru catalani, în minutul 21, iar tot el a reușit 'dubla', în minutul 48. Isco a reușit însă să îl facă pe Xavi Hernandez să tremure, cu o 'dublă' în trei minute, însă schimbările antrenorului campioanei en-titre s-au dovedit a fi inspirate.

Trimis în teren în minutul 81, Joao Felix a marcat în minutul 90 din pasa aceluiași Ferran Torres, ducând echipa în avantaj. Atacantul iberic a reușit hat-trick-ul, în al doilea minut de prelungiri. Cele trei goluri marcate de Torres au fost cu atât mai speciale cu cât atacantul a jucat meciul cu numărul 100 în tricoul catalanilor.

Barcelona a urcat pe locul trei în clasamentul din LaLiga după victoria obținută, având 44 de puncte obținute în 20 de meciuri jucate, cu 7 mai puține decât Real Madrid și cu 8 mai puține decât liderul Girona, dacă se impune în duelul cu Sevilla de duminică seară. Barca și Real au însă câte un meci în minus după ce au disputat finala Supercupei Spaniei.

Xavi Hernandez, indignat de Real Madrid - Almeria! Ce a spus despre victoria echipei sale

Xavi Hernandez a vorbit la finalul meciului cu Betis Sevilla, mulțumit de rezultatul obținut de echipa sa.

„Ar fi trebuit să câștigăm sau să decidem meciul înainte, însă victoria e un pas important pe un stadion pe care nimeni nu a câștigat. Fanii s-au bucurat, era un teren dificil, plecăm cu patru goluri. Nu este un meci complet pentru cele două goluri încasate, dar unul bun.

Ne-am bucurat astăzi pe teren în fața unei echipe foarte bune a lui Betis și am făcut un pas în față. Sperăm să fie click-ul de care aveam nevoie. Ferran are multă valoare, era dispus să triumfe și s-a tot gândit legat de situația sa, a reușit să treacă peste. Este unul dintre fotbaliștii cu cea mai mare putere mentală pe care îl cunosc.

(n.r. dacă a văzut meciul Realului și arbitrajul) Logic că am văzut, însă rămân cu cuvintele lui Garitano, dacă vorbim ne sancționează, însă a văzut toată lumea. Am spus deja la Getafe că există anumite lucruri pe care nu le înțeleg și că va fi foarte dificil de câștigat acest campionat. Îmi amintesc de Getafe, penalty-ul clar la Raphinha în Vallecas, golul lui Joao Felix în Granada... Am fi avut șase puncte în plus”, a declarat Xavi Hernandez conform sport.es.